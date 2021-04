Kan afgeschminkt Liverpool seizoen redden tegen Real Madrid?

VIDEO Guardiola en Man City houden CL-droom probleem­loos in leven

17 maart Het is een grote droom van Manchester City: de Champions League winnen zou de absolute kroon op het project van de steenrijke eigenaar Sheikh Mansour zijn. Zo ver is het nog niet, maar The Citizens zijn wel een stapje dichter bij dat ultieme doel. Ook in de return van de achtste finale was de ploeg van manager Pep Guardiola vanavond veel te sterk voor Borussia Mönchengladbach: 2-0.