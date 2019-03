Kan Borussia het nog laten spoken in Dortmund tegen Tottenham Hotspur?

Kan Ajax zorgen voor het ‘Wonder van Bernabéu’?

8:07 • Ajax moet achterstand van 2-1 wegpoetsen in Madrid • Felix Brych uit Duitsland scheidsrechter in Bernabéu • Real zonder geschorste Sergio Ramos en geblesseerde Marcos Llorente • Mazraoui, De Ligt, Van de Beek, Ziyech, Tagliafico en Blind staan op scherp in Spanje