Kan Liverpool unieke prestatie van Ajax evenaren?

Klopp: ‘We zullen fans missen, maar als we erin geloven is een nieuwe stunt mogelijk’

13 april Jürgen Klopp denkt dat Liverpool in de return tegen Real Madrid woensdagavond op Anfield tot een nieuw mirakel in staat is. ,,Dat is het voordeel als je met 3-1 verliest in de eerste wedstrijd”, zei de Duitser. ,,Dan lijkt het erop dat je bent uitgeschakeld en dat je dus weinig meer te verliezen hebt. Maar we zijn pas op de helft. Als we erin geloven dat het mogelijk is, hebben we een kans.”