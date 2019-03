Kan Schalke bij ManCity het voorbeeld van United en Ajax volgen?

Kunnen Juve en Ronaldo forse schade nog repareren tegen Atlético?

8:07 • Juventus moet in eigen huis achterstand van 2-0 goedmaken • Slechts negen clubs konden ooit een achterstand van twee goals in de CL repareren in de knock-outfase • Juve zonder Mattia De Sciglio (geblesseerd) en Alex Sandro (geschorst) • Bjorn Kuipers moet Juve-Atlético in goede banen leiden