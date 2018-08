Kan Sturm Graz het Ajax nog moeilijk maken?

CL-finale Klopp haalt uit naar Ramos: 'Hij was meedogen­loos en grof'

28 juli De finale van de Champions League was acht weken geleden, maar trainer Jürgen Klopp van Liverpool kan het duel met Real Madrid moeilijk achter zich laten. De Duitser haalde in Engelse media nog even uit naar de Madrilenen en in het bijzonder naar verdediger Sergio Ramos.