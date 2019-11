Kanté inzetbaar bij Chelsea tegen Ajax

,,N'Golo Kanté zit bij de selectie, dus hij is fit", aldus Lampard. Kanté kwam dit seizoen pas in vier competitieduels in actie. ,,Ik denk dat zijn problemen voorbij zijn." Dat geldt nog niet voor Antonio Rüdiger, die voor het eerste duel met Ajax nog niet fit genoeg werd bevonden maar ook erna nog ontbrak in de selectie van de Londense club. ,,Hij gaat vandaag naar de specialist", aldus Lampard.



Chelsea en Ajax hebben beide zes punten na drie duels. De ploeg van Lampard begon met een nederlaag tegen Valencia maar herstelde zich in uitduels tegen tegen Lille (1-2) en Ajax (0-1). Lampard: ,,We hebben ons goed hersteld. Als Chelsea rekenen we er op dat we verder komen."