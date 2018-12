Keizer wint ook vijfde wedstrijd met Sporting

De ploeg van de oud-trainer van Ajax was al zeker van een plaats bij de laatste 32 clubs in de Europa League. Sporting Portugal eindigde als tweede in de poule, achter Arsenal dat Qarabag FK de baas bleef (1-0).

Trainer Erwin Koeman zal jaloers naar de resultaten van Keizer bij Sporting Portugal kijken. Hij verloor met Fenerbahçe ook de uitwedstrijd tegen Spartak Trnava (1-0) in de Europa League. Fenerbahçe was net als Dinamo Zagreb al zeker van een plaats in de volgende ronde. De nederlaag voorspelt echter niet veel goeds voor de nabije toekomst van de gevallen Turkse topclub, die in eigen land is afgezakt naar de voorlaatste plaats van de ranglijst.