Klaassen kritisch: ‘We hebben er te weinig uit gehaald’

Met een zuur gezicht analyseerde Davy Klaassen de 1-1 van Ajax bij AS Roma en de daaraan verbonden uitschakeling in de Europa League. ,,We hebben hier een kans laten liggen om naar de halve finales te gaan.”

,,Vandaag was het niet genoeg”, aldus Klaassen voor de camera van ESPN. ,,Als je het over twee wedstrijden bekijkt, hebben we er te weinig uit gehaald. We waren vandaag op zich beter dan zij waren, maar vorige week kregen we echt veel kansen. Over twee wedstrijden gesproken hebben we dus te weinig onze kansen benut.”

Ajax rechtte vlak na rust de rug en kwam via invaller Brian Brobbey op 0-1. Niet veel later leek Dusan Tadic de 0-2 te maken, maar die goal werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd. ,,Dat gaf ons juist wel even een boost, zo van: we zijn dicht bij die tweede”, zei Klaassen. ,,Ik had niet het gevoel dat het een kantelpunt in ons nadeel was. We hebben hier een kans laten liggen om naar de halve finales te gaan.”

,,Op het laatst werd het iets opportunistischer door die bal erin gooien”, vervolgde de blonde middenvelder. ,,Ik vind dat we iets meer zouden moeten voetballen tot het geschikte moment zich aandient om die bal erin te gooien. In die slotfase hebben we te weinig echte kansen gecreëerd.”

Doelpuntenmaker Brobbey was na de uitschakeling nuchter. ,,Natuurlijk is dit heel vervelend, maar maak je de kansen niet dan is het duidelijk. Op naar zondag, naar de bekerfinale.”