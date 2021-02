Klopp: ‘Leipzig kan een monster zijn, maar wij hebben ze onder controle gehouden’

Video Blunderend Leipzig bezorgt Liverpool ideale uitgangspo­si­tie voor return

16 februari In de achtste finales van de Champions League heeft Liverpool zonder problemen gewonnen van RB Leipzig. Twee fouten werden in de tweede helft genadeloos afgestraft, waardoor de ploeg van Jürgen Klopp al met anderhalf been in de kwartfinales staat. Het duel eindigde in 0-2.