Klopp: Niet nodig om angst te hebben van Camp Nou

Ten Hag moet voor het eerst écht kiezen tussen Veltman en Mazraoui

17:08 Ajax staat voor de grootste wedstrijd in de recente geschiedenis. In de halve finale morgen tegen Tottenham Hotspur ligt de opstelling vooraf redelijk voor de hand. Alleen moet trainer Erik ten Hag een knoop doorhakken over de rechtsback: ‘gewoon’ Noussair Mazraoui of opnieuw Joël Veltman.