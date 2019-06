Klopp prijst zijn ploeg: ‘Wat een vechtlust’

Salah in illuster rijtje met bliksem­snel­le goal in Champions Lea­gue-finale

1 juni Mohamed Salah komt met zijn openingsgoal in de Champions League-finale tussen Tottenham Hotspur en Liverpool in de top drie van snelste doelpuntenmakers in de eindstrijd van het miljardenbal. De Liverpool-aanvaller is tevens de vijfde Afrikaanse speler die doel treft in de Champions League-finale.