Klopp snapt niets van suggestie tot CL-uitschakeling: ‘Krankzinnig’

In tegenstelling tot Klopp snapt Mohamed Salah de gedachte wel. Hij gaf gisteren aan wél bereid te zijn om de Champions League-ambities in de koelkast te zetten als dat er voor zorgt dat Liverpool voor het eerst in 29 jaar tijd weer eens de landstitel wint. ,,Ik zal eerlijk zijn. De Champions League is voor mij de meest prestigieuze competitie, maar de droom van de stad en de club is de Premier League. Dus ik vind het goed om mijn droom op te offeren voor hun droom. Als we beide titels winnen is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Dat is ook wat we proberen.”



Klopp vindt juist dat ver komen in de Champions League een manier is om in de toekomst de Premier League te winnen. ,,We moeten ons constant kwalificeren voor de Champions League. Dat brengt geld op waarmee we ons kunnen versterken. Ik weet niet hoeveel geld je wel niet kunt verdienen als je steeds een ronde verder gaat. We moeten er zo lang mogelijk in proberen te blijven.”