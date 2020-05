Kluivert: de tijd vliegt, maar de herinnering is voor altijd

Champions League in augustus UE­FA-voorzitter Ceferin neemt stelling: ‘Beëindigen competi­ties voorbarig’

15 mei Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, is niet te spreken over de definitieve stopzetting van diverse competities in Europa. De 52-jarige Sloveen noemt de beslissing ‘voorbarig’ en voorziet problemen in de Champions League nu achtstefinalisten als Paris Saint-Germain en Olympique Lyon geen competitieduels meer zullen spelen.