Kluivert scoort voor AS Roma, Chong wint met Manchester United

De 20-jarige Kluivert was opnieuw basisspeler bij AS Roma. Hij kwam met zijn ploeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Junior Caicara. Daarna troffen Edin Džeko en Nicolò Zaniolo doel voor AS Roma. Kluivert tekende voor de laatste treffer van de Romeinen (4-0).

Poule AZ

Manchester United begon de groepsfase van de Europa League met een kleine zege op FC Astana. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer won met 1-0 van de club uit Kazachstan. Door de zege gaat United aan de leiding in de groep met AZ, dat met 2-2 gelijkspeelde bij Partizan Belgrado.



Solskjaer had een basisplaats voor Tahith Chong. De 19-jarige Nederlander werd in de 68e minuut gewisseld. Mason Greenwood maakte met nog ruim een kwartier te gaan de 1-0 voor United. De 17-jarige middenvelder schoot de bal na goed uitkappen van zijn tegenstander van FC Astana binnen. Trainer Solskjaer gund eveel van zijn gebruikelijke basisspelers rust.

Poule Feyenoord

Tiquinho Soares heet FC Porto aan een thuiszege op BSC Young Boys in de Europa League geholpen. De Braziliaan maakte beide doelpunten voor zijn ploeg (2-1). De bezoekers uit Zwitserland kwamen op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Jean-Pierre Nsame. FC Porto en Young Boys zijn ingedeeld in een poule met Feyenoord en Rangers FC. Feyenoord ontvangt FC Porto op 3 oktober in de eigen Kuip. De uitwedstrijd tegen Young Boys staat voor 24 oktober op het programma.

Lukoki trefzeker

Wout Weghorst won met VfL Wolfsburg met 3-1 van het Oekraïnse FC Oleksandriya. De spits was, opvallend genoeg, niet verantwoordelijk voor één van de treffers. Jody Lukoki scoorde wél. De oud-Ajacied walste met Ludogorets verrassend genoeg over CSKA Moskou heen (5-1). Dat was echter niet de opvallendste uitslag vanavond. Borussia Mönchengladbach ging in eigen huis met liefst 4-0 onderuit tegen Wolfsberger AC, de huidige nummer drie in Oostenrijk.

Volledig scherm Tahith Chong in actie namens Manchester United tegen Astana. © AP

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © AP