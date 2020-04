KNVB mikt op half juni voor herstart eredivisie

Video De wedstrijd die nooit gespeeld had mogen worden: ‘Atalanta - Valencia was biologi­sche bom’

23 maart 40.000 dolgelukkige supporters omarmden elkaar na een onvergetelijke avond voor Atalanta. Het is woensdagavond 19 februari en in San Siro, in het eerste duel van de achtste finale van de Champions League, staat er op het scorebord: Atalanta Bergamo - Valencia 4-1. Een maand later wijzen verschillende Italiaanse dokters naar die wedstrijd als een van de grootste triggers voor de chaos die momenteel in de regio Lombardije, en met name in Bergamo, heerst.