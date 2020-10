Koeman bespreekt CL-kansen Barcelona: ‘Wij horen niet bij de favorieten’

,,Op dit moment zou je misschien kunnen zeggen dat zijn prestaties beter kunnen zijn", zei Koeman over zijn 33-jarige aanvoerder die afgelopen zaterdag nog met Barcelona van Getafe verloor (0-1). ,,Maar als je hem dagelijks ziet, dan zie je een blije voetballer die alles wil spelen en aanvoerder van zijn team wil zijn. Ik heb geen klachten over zijn instelling."



De wedstrijd tegen Ferencvaros komt vier dagen voor het beladen duel met Real Madrid in La Liga. Maar voor Koeman geldt nu eerst alleen de Champions League. ,,We weten dat het geen makkelijke wedstrijd voor ons wordt. We zullen met een sterk team starten. De wedstrijd van zaterdag tegen Real is op dit moment niet belangrijk. Makkelijke tegenstanders bestaan niet in de Champions League."



Koeman mist tegen Ferencvaros doelman Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba en Samuel Umtiti.