Koeman en De Jong kunnen hun borst met Barça natmaken

Advocaat na Europese uitschake­ling: ‘Als ik geen vertrouwen meer had, zou ik stoppen’

11 december Hoewel Feyenoord volgens Dick Advocaat niet tegen een ‘geweldige ploeg’ speelde, verloren de machteloze Rotterdammers met 1-0 van Wolfsberger AC. Het betekende uitschakeling in de Europa League. De coach houdt echter vertrouwen in zijn ploeg. ,,Als ik geen vertrouwen meer had of de spelers hadden geen vertrouwen meer in mij, dan zou ik stoppen.”