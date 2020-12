Koeman wil geschiedenis schrijven met Barcelona: ‘Als iedereen fit is, hebben we echt een geweldige ploeg’

De ploeg van Koeman sluit op 8 december in eigen stadion de poulefase af met de topper tegen Juventus. De Italiaanse ploeg kan de groepswinst nog ten koste van Barcelona pakken. Het onderlinge duel in Turijn eindigde eerder in 0-2. Als Juventus die score in Spanje weet te verbeteren, dan gaat de eerste plaats in poule G alsnog naar Italië.

Koeman, die onder anderen sterspeler Lionel Messi thuis had gelaten, kreeg in Hongarije naar eigen zeggen de bevestiging dat hij met zijn selectie op de goede weg is. ,,We beschikken over vele mogelijkheden in de aanval. Daarom konden we in deze wedstrijd ook weer een paar spelers rust geven. Als iedereen fit is, hebben we echt een geweldige ploeg. We worden steeds beter in de afwerking. Iedereen is hongerig, maar we zullen die instelling steeds weer moeten tonen.”