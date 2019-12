Koopmeiners: Overtreding bij goal werkt frustrerend

De overtreding van James Garner op Fredrik Midtsjø vlak voor de 2-0 van Manchester United werkte dusdanig frustrerend voor AZ dat de Alkmaarse ploeg in korte tijd de wedstrijd weggaf. Dat is de overtuiging van aanvoerder Teun Koopmeiners.

Arbiter Sandro Schärer keurde de goal van Mason Greenwood tot woede van AZ goed. ,,Die 2-0 was discutabel, daar ging een Engelse overtreding aan vooraf. Je speelt wel tegen een topclub en dan wordt elk foutje afgestraft”, zei Koopmeiners tegen FOX Sports.

De captain gaf toe dat AZ ook wel slordig speelde. ,,In de eerste helft deden we het goed, je krijgt niet zo veel kansen als tegen een andere ploeg. Maar na de rust waren we net niet scherp genoeg qua verdedigen.”

AZ-trainer Slot sloot zich daarbij aan. ,,We lieten ons in de luren leggen bij wat individuele acties”, aldus Slot, die vond dat het een uur lang een gelijkwaardige wedstrijd was.

Volgens Koopmeiners en Slot zal de zware nederlaag bij niet doorwerken naar zondag, wanneer Ajax wacht. ,,De teleurstelling is niet heel groot, want we zijn door”, zegt de trainer. Koopmeiners: ,,Ajax is een andere tegenstander in een andere competitie en dat is dus ook een andere wedstrijd.”