Koopmeiners: Zuur dat Ronaldo die bal weer perfect raakte

Teun Koopmeiners van Atalanta was na het gelijkspel tegen Manchester United (2-2) in de Champions League niet blij met het resultaat. ,,Voor de neutrale toeschouwer was het een fantastische avond, maar voor ons was het heel zuur dat hij de bal in de extra tijd weer perfect raakte”, zei hij bij RTL7 over Cristiano Ronaldo, de 36-jarige superster die in Bergamo ook de eerste treffer van de Engelse club maakte.