Kraker tussen Manchester City en PSG, Liverpool ontvangt FC Porto

Broertjes Hernández in finale Nations League: ‘We weten niet eens of onze vader nog leeft’

Zonder vader en via de gevangenis staan ze er nu toch allebei. Het feit dat de broertjes Hernández donderdag samen in het Franse nationale team speelden mag een klein wonder genoemd worden. Hun jeugd was absoluut geen pretje en de oudste van het stel kwam vaak in aanraking met justitie.

13 oktober