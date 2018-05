Kroos over derde finale op rij: Dit is waanzinnig

Kroos pakte de belangrijkste prijs voor Europese clubs de afgelopen twee jaar met Real Madrid, dat op 26 mei in Kiev voor een 'hattrick' gaat. ,,We hebben beter gespeeld dan vorige week in München'', zei Kroos na het gelijkspel in Madrid (2-2). Ondanks een handvol grote kansen bleek Bayern niet in staat de nederlaag voor eigen publiek (1-2) weg te werken. ,,Wij zijn door, dat telt. Het zegt nogal wat als je Bayern weet te verslaan'', aldus de Duitser in Spaanse dienst.