Kuipers fluit duel tussen Dortmund en Slavia

Hij maakte zaterdag zijn rentree in de eredivisie bij Ajax - FC Groningen.



Kuipers kreeg na afloop van Groningse kant nogal wat kritiek, omdat hij Django Warmerdam zo'n 20 minuten voor tijd bij een stand van 0-0 vanwege tijdrekken voor de tweede keer geel gaf. Met tien man gingen de noorderlingen alsnog onderuit in de Johan Cruijff Arena (2-0). ,,De maat was vol", zei Kuipers. ,,Natuurlijk is dat vervelend voor FC Groningen. Maar er komen hier 50.000 mensen naar het stadion. Die willen voetbal zien, niet spelers die alleen maar tijdrekken.”



Slavia Praag, de club van aanvaller Mick van Buren, begon de groepsfase van de Champions League met een gelijkspel bij Internazionale (1-1). Dortmund speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen FC Barcelona. De aftrap in de hoofdstad van Tsjechië is om 18.55 uur.