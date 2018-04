Kuipers leidt Europese return in Marseille

Lazio en De Vrij nemen afstand van Salzburg

5 april Lazio heeft in een enerverende thuiswedstrijd enige afstand genomen van Red Bull Salzburg. De Italiaanse ploeg van verdediger Stefan de Vrij zegevierde in het eerste duel in de kwartfinales van de Europa League met 4-2 over de Oostenrijkse club. De thuisclub gaf eerst twee keer een voorsprong uit handen, maar sloeg in de slotfase alsnog toe.