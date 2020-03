Kuipers twijfelt over EK na verplaatsing: ‘Ben al best oud’

Het EK van 2020 stond met potlood ingevuld als het laatste grote toernooi van scheidsrechter Björn Kuipers (46). Het had zijn laatste internationale jaar moeten worden. Plakt de Oldenzaler er nu nog een jaar aan vast nu het toernooi is verschoven naar 2021 ?

Vooropgesteld: Kuipers had de nominatie voor het EK nog niet binnen. „Dat gold voor elke scheidsrechter”, zegt hij. „Maar het gezonde verstand zegt dat de kans groot was dat we als team wel zouden gaan.” Ook voor de arbiters ziet de wereld er opeens heel anders uit. Maar misschien is dat nog wel het meest van toepassing op Kuipers, die uitgerekend dit jaar een punt achter zijn internationale carrière zou zetten. Kuipers floot EK’s en WK’s, en was in 2014 de leidsman bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Het EK van 2020 stond met potlood ingevuld als zijn laatste grote toernooi.

Quote Het is nu te vroeg om een beslissing te nemen over het EK van volgend jaar Björn Kuipers, Scheidsrechter

Te vroeg

Maar wat nu? „Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe alles verdergaat”, zegt Kuipers. „En dat geldt ook zeker voor mij persoonlijk. Ik word aan het einde van de maand 47 jaar en dat is voor een internationale scheidsrechter al best oud. Aan de andere kant ben ik nog hartstikke fit en besef ik ook hoe mooi het is om afscheid op een groot toernooi te nemen.” Kuipers vindt het allemaal nog te vroeg om meteen na het uitstel van het EK al een beslissing te nemen. „Ik ben maar een klein radertje in het grote geheel. Want vergis je niet: een EK verplaatsen is niet zomaar iets.”

Supermarkten

Straks, en wanneer dat ook is, hoopt Kuipers op een rustig moment een beslissing te nemen. Nu komen nog te veel dingen tegelijk op hem af. Als eigenaar van twee supermarkten heeft hij ook wel wat anders aan zijn hoofd. „Voetbal is bijzaak. In september/oktober ga ik eens rustig met mijn familie, collega’s en de mensen van de UEFA zitten om te bekijken of ik er nog een jaar aan vastplak.”

Volledig scherm Scheidsrechter Bas Nijhuis: „Er zijn uitzonderlijke momenten waarop er niet gespeeld moet en kan worden.” © BSR Agency

„Het is terecht dat het EK niet doorgaat”, vindt scheidsrechter Bas Nijhuis uit Enschede. „We horen het nieuws net en worden steeds op de hoogte gehouden. Het is nu even zo onbelangrijk. Mijn wereld vergaat echt niet als ik niet naar het EK ga als VAR. Het is maar een EK. Nu ik dit zeg, bedenk ik me: ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou zeggen. ‘Het is maar een EK…’ Dit hadden we ons een jaar geleden toch niet kunnen voorstellen?”

Quote Nu ligt het echt plat, omdat de belangrijk­ste bijzaak van het leven niet eens meer een bijzaak is Bas Nijhuis, Scheidsrechter

Vuurwerkramp

Nijhuis is stellig: „Er zijn uitzonderlijke momenten waarop er niet gespeeld moet en kan worden. FC Twente moest spelen na de vuurwerkramp. Kom op zeg, dat was typisch zo’n moment. Maar nee: the show must go on. Tot nu toe is voetbal volgens mij altijd doorgegaan. Altijd. Als het heel erg vriest en er eigenlijk niet gespeeld mag worden, wordt er alsnog gespeeld. Nu ligt het echt plat, omdat de belangrijkste bijzaak van het leven niet eens meer een bijzaak is. Het gaat om de gezondheid van mensen.”

Op de achtergrond kraait een haan. Nijhuis is op zijn boerderij bezig met een grote voorjaarsschoonmaak, zijn bakkerij in Haaksbergen is open. „De KNVB houdt ons op de hoogte van alles en staat open voor onze vragen. Het heeft impact, ook op ons. Sommige scheidsrechters leven van het fluiten. Maar we hebben het goed, dus ik neem aan dat ze wel wat op zij hebben gezet.”