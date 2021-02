Kylian Mbappé, een levenlang langs de meetlat van Messi en Ronaldo

Klopp: ‘Leipzig kan een monster zijn, maar wij hebben ze onder controle gehouden’

8:49 Jürgen Klopp was een tevreden trainer na de winst van zijn Liverpool op Leipzig (0-2) in het eerste duel van de achtste finales van de Champions League. ,,We hebben ze gedwongen tot fouten”, zei hij. ,,En die hebben we afgestraft.”