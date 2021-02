Laatste heenduels Champions League: Atalanta treft Real, City en Gladbach spelen in Boedapest

Samenvatting De Ligt en ongeïnspi­reerd Juve lijden nederlaag met perspec­tief bij FC Porto

18 februari Juventus heeft er op bezoek bij FC Porto met een laat doelpunt voor gezorgd dat de uitgangspositie voor de return niet dramatisch is. De ploeg van Matthijs de Ligt speelde een uiterst matige wedstrijd en kwam in beide helften al snel op achterstand, maar maakte via Francesco Chiesa toch nog de belangrijke aansluitingstreffer: 2-1.