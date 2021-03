‘Laporta zet alles op alles om Haaland naar Barcelona te halen’

Samenvatting Koeman trots op Barça: ‘Messi zal geen twijfels hebben over de potentie van dit team’

8:14 Ronald Koeman vindt dat iedereen bij Barcelona trots mag zijn na de return tegen Paris Saint-Germain (1-1). ,,We zijn uitgeschakeld en daar zijn we natuurlijk niet blij mee, maar we hebben zeker de eerste helft een geweldige wedstrijd gespeeld. Iedereen mag trots zijn. We hebben ons ware gezicht laten zien.”