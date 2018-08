Lasse Schöne: Ouder en wijzer, dus sneller in de basis

Door Daniël Dwarswaard



De concurrentie op het middenveld van Ajax is enorm. Toch heeft Schöne (32) voorlopig een basisplaats. Een trendbreuk met de afgelopen seizoenen toen de trainers juist vaak tijdens het lopende seizoen een beroep op de Deen deden als vaste waarde. Het verschil? ,,Ik ben ouder en wijzer, sta dus sneller in de basis.’’



Schöne zegt het met een glimlach, die is overigens nooit ver weg als de controlerende middenvelder spreekt. Hij is de koning van het relativeren binnen de selectie. Ook als de spanning van de transfermarkt ter sprake komt. Blijft deze sterke selectie van Ajax wel in tact? ,,Ik loop al een paar jaartjes mee en maak me daar niet zo druk om.’’



Heeft Schöne, die een aflopend contract heeft in Amsterdam, zelf eigenlijk nagedacht over een transfer? Juist ook omdat de opties op het middenveld voor trainer Erik ten Hag enorm zijn. ,,Ik heb daar nooit over nagedacht. Concurrentie is niets nieuws voor mij. Het is knokken, maar dat hoort bij een topclub als Ajax. De concurrentiestrijd is nu alleen nog maar groter geworden. Daar worden we allemaal beter van.’’



Ajax moet het vanavond in Luik nog altijd stellen zonder spits Kasper Dolberg, een landgenoot van Schöne. De spits heeft nog last van een buikwandblessure, terwijl hij vorig seizoen ook al sinds de winterstop was uitgeschakeld. In de spits, waar Klaas-Jan Huntelaar nu de nummer één is, ontbreekt daardoor juist wel echte concurrentie. Ten Hag: ,,Ik stel ook elke dag de vraag: wanneer is hij weer fit, maar een daar is geen duidelijk antwoord op. Ik hoop snel, want we hebben Kasper dit seizoen keihard nodig.’’



Het eerste duel tussen Standard Luik en Ajax is vanavond om 20.00 uur via een liveblog bij ons te volgen.