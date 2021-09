Lens, Hutchinson en Pjanic: ze zijn er allemaal niet bij tegen Ajax

Het treffen met Besiktas leek bij de loting nog een weerzien met oude bekenden. Maar de Turken kampen met een overvolle ziekenboeg, waardoor er vanavond in elk geval geen knipoog te bespeuren zal zijn in de Arena.

Door Johan Inan



Hoe is het toch met Jeremain Lens? Hij mag dan wel niet geblesseerd zijn, op minuten tegen Ajax hoeft hij niet te rekenen. De 33-jarige oud-international is door zijn club namelijk niet ingeschreven voor het miljardenbal. De laatste wedstrijd voor Besiktas van de voormalige aanvaller van PSV, AZ en NEC dateert alweer van een jaar geleden. Eerder dit jaar liet de op een zijspoor belande Lens zich nog verhuren aan Fatih Karagümrük.

Eenmaal terug in Istanboel waren zijn perspectieven nauwelijks verbeterd. Sterker nog, nadat een (tijdelijke) transfer uitbleef, mede doordat de aanvaller een vorstelijk jaarsalaris opstrijkt, bleek Besiktas Lens helemaal niet nodig te hebben. Het gevolg: geen inschrijving voor de Champions League-campagne én de Turkse Super Lig.

De kans is wel groot dat Ajax in Oguzhan Özyakup een oud-Feyenoorder treft. Dat Özyakup in de voorbije duels basisspeler was, had ook met de waslijst aan absenties bij Besiktas te maken. Eerder dit seizoen nam de vorig jaar nog aan Feyenoord verhuurde middenvelder vooral plaats op de bank.

Ook een andere voormalige eredivisionist komt vanavond niet in actie tegen Ajax. Atiba Hutchinson verruilde PSV in 2013 voor Besiktas. De noeste Canadese middenvelder groeide uit tot een steunpilaar en de aanvoerder van de club, met wie hij zich in 2016 en 2017 tot kampioen van Turkije kroonde.

Daar voegde hij in mei zijn derde landstitel met Besiktas aan toe, door in een bloedstollende kampioens- en nek-aan-nek-race grote rivalen Galatasaray en Fenerbahçe voor te blijven. Met aankopen als Michy Batshuayi en Miralem Pjanic zet Besiktas in op titelprolongatie. Laatstgenoemde, overgenomen van Barcelona, haakte voor het duel met Ajax ook geblesseerd af.

Batshuayi is er wel bij. Ajax-coach Erik ten Hag noemde de van Chelsea gehuurde Belg de beste speler van Besiktas. Ten Hag kan het weten, want de spits diende Ajax twee jaar geleden in de Johan Cruijff Arena nog een lelijke groepsnederlaag toe. Mede daardoor slaagde de Nederlandse kampioen er niet in om te overwinteren in het miljardenbal.

Volledig scherm Michy Batshuayi (links) is er wel bij. © AP

Tien jaar geleden was de poulefase ook het eindstation, terwijl Ajax voor het laatste groepsduel nog dacht dat een minimale nederlaag tegen Real Madrid volstond voor een ticket voor de knock-outfase. De 0-3 nederlaag leek voldoende, totdat spelers en stafleden hoorden dat concurrent Lyon met liefst 1-7 won bij Dinamo Zagreb.

De Fransen regen de goals aaneen, waarbij de knipoog van de Kroaat Domagoj Vida bij één van de zeven treffers de argwaan in Amsterdam versterkte. De ‘knipoog-Kroaat’ speelt tegenwoordig ook zijn wedstrijden voor Besiktas. Althans, ware het niet dat de naam van de verdediger ook op de waslijst met blessures prijkt.

