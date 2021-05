Lieke Martens schiet Barcelona naar finale Champions League

VIDEO Stekelen­burg klaar voor weerzien met oude club: ‘Totaal geen risico om te keepen’

15 april Maarten Stekelenburg is er helemaal klaar voor om morgen bij Ajax zijn plaats onder de lat weer in te nemen. De doelman doet dat uitgerekend tegen zijn oude club AS Roma, in een cruciaal duel voor een plaats in de halve finales van de Europa League. ,,Ik had wat last van mijn knie, maar heb niet het gevoel dat ik een risico neem door morgen te keepen.”