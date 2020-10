LIVE | Ajax treft Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland, Messi tegen Ronaldo

De nummer 1 van het afgebroken seizoen in de eredivisie werd tijdens een loting in Genève gekoppeld aan de kampioen van Engeland, de club van spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Bij Atalanta staan de Nederlander Hans Hateboer en Marten de Roon onder contract. De club eindigde afgelopen seizoen als derde in de Serie A en werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain (1-2).

Liverpool was tijdens de loting ingedeeld in pot 1, net als alle kampioenen van de grote voetballanden en Sevilla dat de Europa League wist te winnen. Het elftal van Jürgen Klopp won de Champions League vorig jaar. Ajax trof Liverpool alleen in het seizoen 1966/1967 in Europees verband. Ajax speelde gelijk op Anfield en was voor eigen publiek in de dichte mist met 5-1 te sterk.