LIVE | Arne Slot houdt vast een dezelfde elf Feyenoorders voor return tegen Luzern

Slot tempert optimisme bij Feyenoord: ‘Het zou ridicuul zijn om nu tegenstan­ders te onderschat­ten’

9:23 Met de 0-3 zege in Zwitserland nog vers in het geheugen, lijkt de return van vanavond tegen FC Luzern een formaliteit voor Feyenoord. Intussen tempert coach Arne Slot het optimisme dat de Kuip is ingeslopen. ,,We doen ook nog genoeg níét goed.’’