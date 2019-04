LIVE | Bizarre start in Manchester met vijf goals in 21 minuten, City leidt

Sportief verval van AS Monaco als schrik­beeld voor Ajax

14:56 Het swingende AS Monaco was twee jaar geleden in Europa het Ajax van nu. Met spelers als Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar en Kylian Mbappé won Monaco de Franse titel en werd de halve finale van de Champions League bereikt, maar de Monegasken verkochten vrijwel alle spelers uit dat team en sindsdien is de club sportief heel diep weggezakt.