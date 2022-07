Live Conference League | AZ jaagt in Sarajevo op openingstreffer tegen Tuzla City

Noni Madueke is klaar voor de hoofdrol bij PSV: ‘Ik wil nu meer rendement boeken na een goede actie’

Met PSV is hij nog altijd in de race voor een seizoen met vier prijzen. Aanvaller Noni Madueke leerde onderweg zijn lichaam een stuk beter kennen en is na een paar maanden blessureleed weer klaar voor een hoofdrol. ,,We willen de komende weken knallen op alle fronten.”

