LIVE | FC Porto en Chelsea spelen kwartfinales in Sevilla

8 en 15 april Ajax treft AS Roma in kwartfina­le Europa League

19 maart De tegenstander van Ajax in de kwartfinale van de Europa League is bekend: AS Roma, waar Rick Karsdorp onder contract staat. De eerste ontmoeting staat in Amsterdam op het programma, op donderdag 8 april. De return is een week later in Stadio Olimpico in Rome. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.