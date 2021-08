LIVE | Feyenoord gaat na rust vrolijk verder: Sinisterra scoort razendsnel

Celtic dicht bij play-off Europa League tegen AZ

5 augustus Celtic is een heel eind op weg naar een plek in de play-offs van de Europa League, waarin dan AZ later deze maand de tegenstander zal zijn. De Schotten wonnen donderdagavond in Tsjechië met 4-2 van FK Jablonec. De start was flitsend. Na iets meer dan een kwartier stonden de bezoekers al met 2-0 voor door treffers van de Israëliër Liel Abada en de Japanse aanwinst Kyogo Furuhashi.