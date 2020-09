LIVE | Gudmundsson in plaats van Idrissi bij AZ, géén Fran Sol bij Dynamo Kiev

Slot liet verder weten dat de aanvallers Calvin Stengs en Oussama Idrissi fit genoeg zijn om te spelen in Kiev. Of de van een langdurige blessure herstelde Griekse verdediger Pantelis Hatzidiakos bij de wedstrijdselectie zit kon de coach nog niet zeggen. AZ ontsnapte in de vorige ronde aan uitschakeling tegen Viktoria Plzen. In de laatste seconden van de reguliere speeltijd wisten de Alkmaarders gelijk te komen, waarna ze in de verlenging toesloegen (3-1).



De wedstrijd in Kiev begint om 19.00 uur.