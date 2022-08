Live kwalificatie Champions League | Luuk de Jong kopt PSV in verlenging op voorsprong tegen Monaco

Finale tussen Real Madrid en Liverpool herhaling van 1981 en 2018: kans op revanche voor Salah

Real Madrid en Liverpool staan op zaterdag 28 mei tegenover elkaar in de Champions League-finale in Parijs. Het wordt de derde keer dat de grootmachten uit Engeland en Spanje tegenover elkaar staan in de belangrijkste wedstrijd van het jaar in Europa.

