Live kwalificatie Champions League | PSV is één helft verwijderd van plek in laatste voorronde

Real kiest de aanval tegen City: ‘We hebben kwaliteit voorin die ons in staat stelt risico’s te nemen’

Trainer Carlo Ancelotti gaat morgen met Real Madrid tegen Manchester City de achterstand uit de heenwedstrijd (4-3 verlies) proberen goed te maken met aanvallend voetbal. ,,Soms moet je risico’s nemen, en daar waren we dit seizoen erg succesvol mee omdat we veel kwaliteit voorin hebben”, zei de Italiaan in zijn voorbeschouwing.

3 mei