Live kwalificatie Champions League | PSV met dezelfde elf basisspelers in return tegen AS Monaco

Oran­je-internatio­nals spelen met Atalanta gelijk tegen Leipzig

De eerste kwartfinale in de Europa League tussen RB Leipzig en Atalanta heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Duitsland eindigde in 1-1. Bij Atalanta deden Oranje-internationals Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners de gehele wedstrijd mee.

7 april