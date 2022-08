Live kwalificatie Conference League | AZ moet achterstand zien om te buigen, Bazoer op de bank

Antwerp en Anderlecht boeken uitzeges in Europa, goals van Toivonen en Zahavi

Royal Antwerp FC en Anderlecht hebben vanavond uitzeges geboekt in de derde voorrondes van de Conference League. In andere wedstrijden in de voorrondes waren voormalig PSV-spitsen Ola Toivonen en Eran Zahavi trefzeker.

4 augustus