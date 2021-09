LIVE | Welke troeven heeft Koeman nog in handen tegen stug Benfica?

Cristiano Ronaldo nu alleenheer­ser in CL-duels

21:31 Cristiano Ronaldo speelt vanavond in Bern tegen Villarreal zijn 178ste wedstrijd in de Champions League. De aanvaller van Manchester United passeert daarmee oud-keeper Iker Casillas. Nummer drie is Xavi (151), die vrijwel zeker dit najaar wordt achterhaald door Lionel Messi (150). Nummer 5 in het rijtje is Raul. De top 5 heeft een verleden bij Real Madrid en FC Barcelona.