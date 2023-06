LIVE | Wolfsburg snel op voorsprong in CL-finale voor vrouwen

Wolfsburg heeft via topscorer Ewa Pajor een snelle voorsprong genomen in de Champions Leaguefinale voor vrouwen tegen FC Barcelona. Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen konden zich geen betere start wensen. Je volgt het duel middels onze livewidget hierboven of het liveblog hieronder.