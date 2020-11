‘Liverpool ademt voetbal, daar wil je als Ajax-fan bij zijn’

Voor het eerst in bijna 54 jaar speelt Ajax dinsdag weer een uitwedstrijd tegen Liverpool. Voor de meeste fans van de club uit Amsterdam staat het roemruchte stadion Anfield al jaren bovenaan het lijstje met favoriete bestemmingen. En nu zijn ze niet welkom, omdat het coronavirus nog niet is verslagen.

,,En dat is heel zuur”, vertelt voorzitter Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging van Ajax. ,,Begrijp me niet verkeerd, want deze pandemie staat helaas nog geen volle stadions toe. Maar we waren zo graag gegaan. Liverpool man. De stad, de echte voetbalsfeer daar. We hadden de boel daar graag op een positieve manier op stelten gezet.”

De steile tribune De Kop achter het doel en al die fans die uit volle borst ‘You’ll Never Walk Alone’ zingen als er bijna wordt afgetrapt. ,,Daar werk je voor, daar neem je vrij voor, daar wil je bij zijn”, weet Nagtzaam. ,,Alles ademt voetbal daar. Nu zitten we alleen of met vrouw en kind voor de tv op de bank. Met een drankje en een nootje. Dat is wel een heel schril contrast met een swingend uitvak. We hadden ons daar zo graag laten horen, 90 minuten lang.”

Net als hun collega’s van andere clubs zitten supporters van Ajax al vaak achter hun computer als de loting van de Champions League of Europa League begint. Het balletje met de tegenstander is nog maar net uit de koker of de goedkoopste vliegreizen zijn al volgeboekt. ,,We willen er bij zijn, of we nu direct kunnen vliegen of moeten overstappen. En anders reizen we met auto, trein of boot. Na al die jaren had ik daar een aardig huisje van kunnen kopen. Want het is niet alleen de reis en het kaartje natuurlijk. Maar het is het waard geweest”, zegt de 44-jarige Nagtzaam.

Ajax doet het de laatste jaren weer goed in Europa. De duizenden supporters die de club ieder duel achterna reizen, passen zelden in het voor hen gereserveerde uitvak. Hoe groot veel stadions in de Champions League ook zijn. Twee seizoenen geleden zaten er zo veel Nederlanders verspreid in het imposante Estadio Santiago Bernabéu van Real Madrid dat de spelers na de memorabele zege (1-4) bijna een ereronde moesten lopen om iedereen te bedanken.

,,En je moest eens weten hoeveel fans er naar Juventus en Spurs zonder kaartje zijn gereisd. Velen van hen moesten de wedstrijd daar in een kroeg bekijken maar ze wilden er toch zo dicht mogelijk bij zijn”, zag Nagtzaam. “En aan het einde van dat seizoen waren we zo dichtbij een finale tegen Liverpool in Madrid. Hoe mooi was dat geweest? Maar we willen ze ook zo graag treffen op Anfield. Helaas is het ons na al die jaren nog steeds niet gegund.”

