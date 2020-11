Liverpool countert Atalanta helemaal zoek in Bergamo, hattrick voor Diogo Jota

4 vragen en antwoorden 13 beschikba­re spelers? Dan moet er gewoon gespeeld worden

2 november Met slechts zeventien spelers is Ajax gearriveerd in Denemarken, waar morgen om 21.00 uur het duel met FC Midtjylland wacht in de poulefase van de Champions League. Elf spelers mogen Denemarken (nog) niet in, omdat bij de tests van vandaag restwaardes van het coronavirus zijn geconstateerd. In Nederland mag je dan wel gewoon spelen, in Denemarken niet. Vier vragen, vier antwoorden.