Liverpool traint bij amateurclub Veldwezelt

Het veld van FC Veldwezelt, een club uit de gemeente Lanaken die uitkomt in de derde provinciale klasse, bleek hermetisch gesloten en beveiligd, maar kon toch op belangstelling van Liverpool-fans rekenen.



Zowel de lokale politie als de security van de Britse club was aanwezig om de training in goede banen te leiden. Liverpool, met sterren als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Mohamed Salah, is de titelverdediger in de Champions League.