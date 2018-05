Liverpool vestigt doelpuntenrecord in Europees seizoen

Doelpunt Wijnaldum eerste Nederland­se goal in halve finale in vijf jaar

22:45 Voor het eerst in vijf jaar heeft er weer een Nederlandse voetballer gescoord in de halve finale van de Champions League. Daar zorgde Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum vanavond voor. Zijn treffer in de 25ste minuut tegen AS Roma was goed voor de 1-2. Het werd 4-2 in Rome.