Loting Europa League zonder Nederlandse clubs

Sleegers redt het met Trencin niet tegen Larnaca

30 augustus Het is AS Trencin niet gelukt het hoofdtoernooi van de Europa League te halen. De Slowaakse club verloor vanavond in de play-offs met 3-0 bij AEK Larnaca. Het eerste duel tegen de Cyprioten was in 1-1 geëindigd.