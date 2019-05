Löw laat Götze buiten selectie voor EK-kwalificatie

Löw kan niet beschikken over doelman Marc-André ter Stegen (knieproblemen) en Toni Kroos (spierblessure). Bayern-doelman Manuel Neuer voert de selectie van 22 man aan. Verder keren Bernd Leno, Julian Draxler en Jonas Hector terug.



Duitsland speelt zaterdag 8 juni in Minsk tegen Wit-Rusland. Drie dagen later volgt in Mainz de thuiswedstrijd tegen Estland. Duitsland startte de kwalificatiereeks in maart met een zege op Nederland (2-3).